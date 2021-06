Dei konservative igjen i front på tysk meiningsmåling

utenriks

Samtidig har høgreliberale FDP teke igjen sosialdemokratane i SPD på tredjeplass.

Meiningsmålinga er gjennomført for RTL og n-tv av målingsinstituttet Forsa. Merkels CDU og søsterpartiet CSU aukar oppslutninga med 1 prosentpoeng til 25 prosent. Dei Grøne går samtidig ned 1 prosentpoeng til 24 prosent.

Høgreradikale AfD går ned 1 prosentpoeng til 9 prosent, medan venstrepartiet Die Linke hadde fått 6 prosent, om det vart halde føderalt val søndag.

Det er framleis Dei Grønes partileiar Annalena Baerbock som leier an i kampen om å bli neste statsministeren i landet, men leiinga over rivalane Armin Laschet (CDU/CSU) og Olaf Scholz (SPD) har krympa.

Om tyskarane kunne stemme berre på kven dei ville hatt som statsminister, ville 24 prosent gått for Baerbock, ein nedgang på 8 prosentpoeng frå for fem veker sidan. 19 prosent ville gitt stemma si til Laschet (+1 prosentpoeng), medan Scholz, som i dag er finansminister, ville fått 14 prosent av stemmene, like mykje som på den førre målinga.

43 prosent av dei spurde oppgav at dei ikkje ville stemt på nokon av dei tre alternativa. Målinga vart utført mellom 25. og 31. mai. I alt 2.500 deltok, og feilmarginen er på 2,5 prosentpoeng.

Valet blir halde 26. september.

(©NPK)