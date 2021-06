Det amerikanske forsvaret vedgår 23 drap på sivile i 2020

utenriks

Talet inkluderte sivile drepne i operasjonar i Irak, Afghanistan, Somalia, Jemen og Nigeria, ifølgje Pentagon-rapporten.

Forsvarsdepartementet «vurderer at om lag 23 sivile vart drepne og omtrent 10 sivile vart såra i 2020 som følgje av amerikanske militære operasjonar», heiter det i den årlege rapporten til Kongressen, som er delvis hemmelegstempla.

I den offentlege delen av rapporten kjem det fram at dei fleste vart drepne i Afghanistan. Her vart 20 sivile drepne, medan ein person vart drepen av amerikanske styrkar i Somalia og ein annan i Irak. Det er ikkje opplyst om kvar den 23. personen vart drepen.

Organisasjonen Airwars, som held oversikt over sivile offer etter luftangrep, meiner tala for 2020 er mykje høgare. Organisasjonen viser til at eit nøkternt anslag viser 102 drap på sivile utført av det amerikanske forsvaret. Det er fire gonger høgare enn Pentagons tal.

FNs fredsbevarande styrke i Afghanistan (UNAMA) har registrert 89 døde og 31 såra i USA-leidde operasjonar, påpeikar Airwars.

For Somalia er talet sju drepne og i Syria og Irak er talet seks, hevdar organisasjonen.

I 2019 vart i alt 132 sivile drepne i amerikanske militæroperasjonar i fire ulike land.

