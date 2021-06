EU og Storbritannia samde om fiskekvotar

utenriks

Innhaldet i avtalen er ikkje kjent, men det er venta at han innan kort tid blir presentert for fiskeriministrane i EU.

Den danske fiskeriministeren Rasmus Prehn (S) seier han gleder seg over avtalen og omtaler han som eit første skritt mot eit tett og konstruktivt samarbeid.

– Frå dansk side har vi gjennom heile prosessen lagt vekt på at vi står sterkare med ein avtale med Storbritannia enn utan, seier Prehn.

Storbritannias farvatn var tidlegare del av EUs samla kvotesystem, men den 31. desember gjekk overgangsperioden etter brexit ut. Sidan vart kvotane forlengde for ein avgrensa periode, før det no er inngått avtale for heile 2021.

I midten av mars vart Noreg, EU og Storbritannia omsider samde om ein avtale om fiskeria i Nordsjøen i 2021. Då varsla danske fiskarar om at brexit har ført til innskrenka fiskerimoglegheiter for dei.

EU-landa har sett av eit milliardbeløp for å kompensere fiskarar etter brexit.

(©NPK)