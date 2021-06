Frykt for oljesøl etter forlis utanfor Sri Lanka

utenriks

Lasteskipet MV X-Press Pearl har nesten 350 tonn olje i tankane sine, og styresmaktene fryktar ein oljekatastrofe i tillegg til skadane havariet allereie har forårsaka.

Skipet byrja å brenne for nesten to veker sidan, og strendene ved Negombo nord for Colombo er fulle av små plastpellets frå båten.

Akterstamnen er no under vatn, medan brua og baugen framleis er over vatn. Akterstamnen kviler på botnen 21 meter under overflata, medan resten av båten langsamt søkk.

– Det er ingen lekkasje enno, men førebuingane er i gang for å handtere ein mogleg lekkasje, seier ein talsmann for marinen i landet, Indika de Silva.

Eit indisk kystvaktskip som er i området, har utstyr til å takle ein lekkasje før olja når inn til kysten, ifølgje marinen.

Forsøk på å taue det brennande skipet lenger til havs for at det kunne søkke på djupare vatn, mislykkast.

