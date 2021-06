Iransk nyheitsbyrå: Storbrann i oljeraffineri sløkt

utenriks

Brannen ved det statleg eigde raffineriet Tondgooyan Petrochemical starta i 17-tida lokal tid onsdag.

Nyheitsbyrået Isna viser til viseoljeministeren i landet, Alireza Sadeghabadi, som seier brannen no er fullstendig sløkt.

Elleve personar er skadde i samband med brannen, ifølgje Payman Siberian, sjefen for den akuttmedisinske tenesta i Teheran. Fire av dei er på sjukehus. Det er ikkje meldt om døde så langt.

Ei enorm svart røyksky steig raskt til vêrs over den iranske hovudstaden onsdag. Etter nokre timar vart det meldt at brannen var under kontroll, men at det kom til å ta tid før han var heilt sløkt. I løpet av natta vart det avgjort å la gassen brenne ut.

Årsaka til brannen var eit teknisk problem, ifølgje selskapet. Ein lekkasje førte til ein eksplosjon i ein røyrleidning med flytande gass, ifølgje sjefen for Teherans kriseberedskap. Brannen vil bli etterforska.

Meir enn 180 brannfolk og 60 køyretøy deltok i sløkkinga.

