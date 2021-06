Kraftig auke av korona i Afghanistan

utenriks

Situasjonen blir truleg verre sidan lokale medium melder om mangel på senger og oksygen på sjukehusa.

Panjshir-provinsen i nord, som er eit populært utfluktområde for turistar, er lukka for tilreisande som følgje av sterk auke i talet på koronasmitta.

Ein talsmann for provinsstyresmaktene, Rizwannullah Rahyab, seier at provinsen vil vere stengd i minst to veker.

USAs ambassade i Kabul har sendt ut eit helsevarsel, der det blir opplyst at amerikanske statsborgarar har vorte nekta tilgang til sjukehus på grunn av mangel på plass.

Over 76.000 smitta er registrerte i Afghanistan. Minst 3.050 menneske er truleg døde av viruset, men mørketala er truleg mykje høgare.

(©NPK)