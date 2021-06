Mistillitsvotering mot Tsjekkias statsminister

utenriks

Opposisjonen meiner Babis har ein interessekonflikt som politikar og grunnleggjar av eit forretningskonglomerat. Han blir òg skulda for å ha svikta i handteringa av pandemien, og han risikerer for tida tiltale for å ha juksa til seg EU-støtte til eitt av firmaa sine.

Det blir kravd alminneleg fleirtal – over 50 prosent – for å vedta mistillit. Dei fem partia bak forsøket har 68 av 200 plassar i nasjonalforsamlinga, og treng dermed støtte frå fleire. Kommunistpartiet, som har 19 representantar og ikkje har tona flagg enno, blir rekna for å bli avgjerande for resultatet.

President Milos Zeman har sagt at regjeringa blir sitjande fram til valet i oktober uansett korleis avstemminga på torsdag går.

