Netanyahu: Meisterpolitikar kjempar til siste slutt

utenriks

71-åringen som går under namnet Bibi, har klamra seg til makta gjennom fleire alvorlege konfliktar og langvarig politisk uro, sjølv om han er tiltalt for bedrageri, bestikkelsar og tillitsbrot.

Men ved valet i mars gjekk det igjen dårleg då han i fjerde forsøk på under to år endå ein gong mislykkast i å få det fleirtalet han måtte ha for å halde seg unna retten.

Søndag resulterte det i at motbakken omsider vart for bratt for den kompromisslause politikaren, som hittil har greidd å overtyde veljarane om at berre han kan sikre Israel mot farlege truslar som Iran og militante palestinarar.

Kunngjeringa frå tidlegare allierte og like kompromisslause Naftali Bennett om at han går i koalisjon med sentrumspolitikaren Yair Lapid, truar med å gjere slutt på styret hans, det lengste i Israels historie.

Netanyahu nølte ikkje med å lange ut mot Bennett og Lapid og kalla koalisjonen deira ein fare for Israels tryggleik. Lapid opplyste onsdag at han no har fleirtal for ei ny regjering.

Sionistisk arv

Netanyahus far var ein historikar som var aktiv i høgreorienterte sionistgrupper. Denne ideologiske arven har bidrege til å forme den politiske karrieren hans.

I ein tale til Verdens holocaustforum i fjor sa han at det jødiske folket «alltid må ta på alvor truslar fra dem som søkjer å utrydde oss».

Han mante israelarane til «å konfrontere alle trusler, selv når de er små, og fremfor alt alltid å ha makt til å forsvare oss selv».

Netanyahu, røsleg, med rusten stemme og sølvfarga hentesveis, som innimellom unner seg ein sigar, har to søner med kona Sara og ei dotter frå eit tidlegare ekteskap.

Oppvaksen dels i USA

Broren Yonatan var den einaste israelske soldaten som vart drepen i kommandoraidet for å frigjere gislar på eit kapra fly i Entebbe i Uganda i 1976. Det markerte han for livet.

Han voks opp delvis i Israel og delvis i USA, der han fekk utdanninga si på det prestisjefylte Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Flytande amerikansk/engelsk gjorde han til eit populært intervjuobjekt på amerikansk TV, der han forsvarte Israel gjennom 80- og 90-talet. Det bidrog til at han vart kjend både heime og ute.

Yngste statsminister

Han var skeptisk til Oslo-avtalen, vart leiar for Likud i 1993 og vart i 1996 Israels yngste statsminister nokosinne, 46 år gammal.

Han tapte makta i 1999, men tok ho att ti år seinare og har aldri sidan gitt slepp på ho, sjølv om han er den første israelske statsministeren som er tiltalt medan han enno styrer landet.

I seinare år har han lykkast med historiske avtalar om normalisering med fire arabiske land, og han stod for den mest vellykka vaksinasjonskampanjen i verda mot koronaviruset.

Men han har møtt aukande motstand mot den økonomiske politikken sin og han har ikkje engasjert seg i fredssamtalar av betydning med palestinarane, som er provoserte av den kraftige utvidinga av ulovlege busetjingar på den okkuperte Vestbreidda i hans tid ved makta.

Brei koalisjon mot han

Den siste politiske utviklinga, med ein koalisjon mot han som spenner frå venstresida til krefter til høgre for han sjølv, med arabisk støtte, følgjer etter fleire veker meir aukande spenning mellom Israel og palestinarane, som toppa seg med den elleve dagar lange krigen.

Krigen, saman med opptøyar på Vestbreidda og samanstøytar mellom jødar og palestinarar i Israel, såg først ut til å styrkje Netanyahus grep om makta.

Men no er Israel nærare eit maktskifte enn nokosinne i Netanyahus tid som statsminister. Situasjonen hans er desperat, ifølgje statsvitaren Gayil Talshir.

I konflikt med allierte

Netanyahu, som lenge har kalla seg sjølv Mr. Tryggleik, har ofte åtvara mot trusselen frå Hizbollah i Libanon og støttespelaren deira Iran, eit regime han kallar den største trusselen mot det jødiske folket sidan Nazi-Tyskland.

Å hindre Iran i å utvikle atomvåpen har vore ein sentral del av utanrikspolitikken hans. Men dermed har han òg komme i konflikt med nokre av landets viktigaste allierte.

I ein omstridd episode talte han til Kongressen i Washington i 2015, utan å ha vorte invitert av president Barack Obama, og brukte plattforma til å fordømme Obamas atomforhandlingar med Iran.

I sjølvbiografien skreiv Obama at Netanyahus syn på seg sjølv som det jødiske folkets fremste forsvarar gjorde at han rettferdiggjorde nesten kva som helst for å halde seg ved makta.

(©NPK)