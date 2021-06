Påtalemakta vil ha 30 års fengsel for Derek Chauvin

utenriks

Chauvins forsvararar meiner han heller bør få ein mildare og vilkårsbunden dom og hevdar at eks-politimannen er skuldig i ein «feil gjort i god tru».

I rettsdokument omtaler påtalemakta Chauvins handlingar som ein «forferdeleg misbruk» av posisjonen som politimann.

– Framferda til tiltalte var òg særs vondsinna, heiter det vidare. Dei viser til at dommar Peter Cahill slo fast at det var fleire straffeskjerpande forhold i saka. Chauvin vart filma medan han sat med kneet på nakken til Floyd i over ni minutt, medan Floyd ropte at han ikkje fekk puste og bad om hjelp.

Video av hendinga førte til store demonstrasjonar i USA og i ei rekkje andre land mot rasisme og politivald.

Chauvin vart i april funne skuldig i alle dei tre tiltalepunkta mot han, inkludert det strengaste, som svarer til det vi på norsk kallar forsettleg drap. Straffeutmåling skjer 25. juni.

