Russisk nettavis blir stengd

utenriks

Kunngjeringa om stenginga 12. juni kjem på eit vanskeleg tidspunkt for russiske journalistar som ikkje jobbar for offisielle medium. Rommet for uavhengige medium blir innskrenka stadig meir.

Redaktørane i VTimes seier at dei har vurdert fleire måtar å halde fram på sidan klassifiseringa førre månad, men i alle tilfelle dei har vurdert, blir staben sett i fare for å tiltalast eller fengslast.

Justisdepartementet opplyser at VTimes er klassifisert som utanlandsk agent fordi dei er registrerte i Nederland.

VTimes vart grunnlagd i fjor av journalistar frå den respekterte finansavisa Vedomosti som slutta etter at ein Kreml-vennleg sjefredaktør vart innsett.

(©NPK)