Stoltenberg vil klarheit i kva som kan ha skjedd i dansk spionasjesak

Det var Danmarks Radio (DR) som i helga skreiv at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA skal ha fått tilgang via danske internettkablar til å innhente store mengder data frå allierte land i Europa.

Ifølgje DR skal det ha dreia seg om spionasje på politikarar i Noreg, Sverige, Tyskland og Frankrike. Opplysningane stammar frå anonyme kjelder.

– Nasjonane som er innblanda i saka er Nato-allierte, og vi må få alle fakta på bordet for å finne ut kva som faktisk skjedde, seier Stoltenberg til DR.

Stoltenberg seier vidare at tilliten internt i Nato framleis er sterk.

– Danmark er ein veldig verdfull og viktig Nato-alliert, og bidreg betydeleg til Nato-samarbeidet. Det er eg heilt sikker på kjem til å halde fram, seier generalsekretæren.

Frankrike, Tyskland og Sverige har alle kravd svar frå Danmark og USA om skuldingane, og statsminister Erna Solberg (H) har stadfesta at norske styresmakter har kontakta Danmark om saka.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa onsdag at det ikkje har gått føre seg systematisk overvaking av allierte, og at ho ikkje trur at Danmarks forhold til til dømes Tyskland og Frankrike har teke skade. USA lova tysdag å svare på alle spørsmål.

