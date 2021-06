Trump-administrasjonen henta inn telefonloggar frå journalistar

utenriks

Innhentinga av loggane, som strakk seg over ein periode på nesten fire månader, skal ha skjedd i samband med ei etterforsking av lekkasjar, får avisa opplyst.

Justisdepartementet henta òg visstnok inn liknande informasjon om tre journalistar i Washington Post, og dessutan loggar over både samtale og e-postar frå ein reporter i CNN.

– Å innhente telefonloggane til journalistar undergrev pressefridommen. Det truar med å kneble kjeldene vi er avhengige av for å kunne gi allmenta essensiell informasjon om kva regjeringa gjer, seier sjefredaktør Dean Baquet i New York Times.

Talspersonen til justisdepartementet Anthony Coley seier at dei vart klar over innhentinga i 2020, og at alle medium som vart omfatta, no er varsla.

