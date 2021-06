Tyskland får EU-smekk for dårleg luftkvalitet

utenriks

EU-kommisjonen har trappa opp kampen mot luftforureining i kjølvatnet av skandalen der bilprodusentar juksa med utsleppa frå motorane sine. Dieselmotorar slepper mellom anna ut nitrogendioksid, som domstolen har sett på. Gassen er giftig og kan gi alvorlege luftvegsproblem.

I åra 2010 til 2016 vart dei årlege utsleppsgrensene overskride i 26 av 89 område som er undersøkte. Etter fleire år utan tilfredsstillande tiltak klaga kommisjonen saka inn for EU-domstolen i 2018.

Mange europeiske byar med mykje biltrafikk klarer ikkje å halde seg under grensene som er fastsette i EU-reglane. Rettsavgjerda på torsdag frå EU-domstolen i Luxembourg er i tråd med konklusjonen i ei liknande sak mot Frankrike i 2019. Avgjerda opnar for moglege sanksjonar i framtida.

I store delar av Tyskland har luftkvaliteten vorte betre dei siste fem åra, særleg medan samfunnet stengde ned under pandemien. Miljødepartementet seier at 90 byar oversteig dei nasjonale grenseverdiane i 2016. Tre år seinare låg 25 byar over grensene, medan talet fall til 3 under pandemien i fjor.

(©NPK)