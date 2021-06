Danmark sender AstraZeneca-vaksinar til Kenya

utenriks

Vaksineleveransen går fram av ein avtale Danmark har inngått med Kenya, som del av eit samarbeid mellom Statens Serum Institut og Unicef, skriv avisa Jyllands-Posten.

– Det er ein svært god dag, for no har vi moglegheit for å hjelpe dei gjennom det tette samarbeidet Danmark og Kenya har hatt gjennom tiår – og dei har bruk for dei, seier utviklingsminister Flemming Møller Mortensen til avisa.

Regjeringa får med denne leveringa òg løyst ein akutt situasjon der dei aktuelle vaksinane går ut på dato om eit par månader. Til liks med Noreg har Danmark teke denne spesifikke vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for sjeldne tilfelle av blodpropp.

Normalt blir vaksinar distribuert til utviklingsland gjennom WHO-samarbeidet Covax.

(©NPK)