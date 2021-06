FN maner til auka innsats for å kjempe mot hiv og AIDS

utenriks

FN vil komme med ein ny appell om behov for donasjonar på eit AIDS-toppmøte i New York neste veke. FN meiner det hastar med å setje ny fart i innsatsen mot hiv og AIDS.

Kampen mot viruset på verdsbasis er nemleg ikkje over sjølv om ein har klart å utvikle effektive medisinar og behandling. Det siste året har dessutan pandemien ført til at ei rekkje sjukdommar og tilstandar, mellom dei hiv og AIDS, ikkje blir fanga opp fordi helsevesenet har hendene fulle med koronapasientar.

Dødsfalla vil auke

Røde Kors anslo tidlegare i vår at talet på AIDS-dødsfall kan auke med over 500.000 i året fordi sjukdommen no ikkje blir i tide fanga opp.

– Kampen mot koronapandemien må inspirere til global innsats òg for å kjempe mot hiv-infeksjon og AIDS, seier leiaren av FNs program mot AIDS (UNAIDS), Winnie Byanyima.

1981 vart eit merkeår

5. juni i 1981 melde det amerikanske senteret for sjukdomskontroll og førebygging (CDC) første gong om den mystiske immunsviktsjukdommen. Hiv og AIDS skulle i åra etter spreie stor frykt, liding og død rundt om i verda.

I løpet av desse 40 åra har rundt 35 millionar menneske døydd som følgje av komplikasjonar knytt til sjukdommen.

Ubehandla vil fleirtalet av hivsmitta etter kvart utvikle AIDS. Utan behandling blir fullt utvikla AIDS rekna som svært dødeleg. Det finst i dag svært verksame medisinar og behandling, og mange AIDS-pasientar blir nærast symptomfrie når dei får riktig og tidleg nok behandling.

Må inspirere til innsats

Ein del av problemet no er altså at pasientar ikkje blir fanga opp fordi pandemien tek så mykje av merksemda. FN meiner at dette ikkje bør komme i konflikt – men heller at innsatsen mot pandemien må inspirere til felles innsats òg på andre område.

– Liva til AIDS-offera er like mykje verd som liva til korona-offera, understrekar Byanyima.

– Covid-pandemien har gjort politiske leiarar merksame på kor sårbare vi alle er, og kva konsekvensar sjukdom har for økonomien. Vi må bruke denne kunnskapen og krafta til òg å kjempe mot AIDS, meiner UNAIDS-sjefen.

(©NPK)