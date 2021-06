Facebook vil stengje ute tidlegare president Donald Trump i to år

utenriks

Selskapet har konkludert med at han eggja til vald i forkant av storminga 6. januar.

– På slutten av denne perioden vil vi rådføre oss med ekspertar for å vurdere om risikoen for den offentlege tryggleiken er over. Vi vil vurdere eksterne faktorar, inkludert valdshendingar, restriksjonar på fredelege forsamlingar og andre teikn på uro i sivilsamfunnet, skriv Facebooks visepresident for internasjonale forhold, Nick Clegg, i ein bloggpost fredag.

I mai heldt eit kontrollorgan i selskapet oppe utestenginga av ekspresidenten, men noterte samtidig at avgjerda måtte vurderast på nytt innan eit halvt år.

Facebook planlegg òg å avvikle ein omstridd praksis som leiaren i selskapet Mark Zuckerberg har gått i bresjen for, som inneber spesielle reglar for politikarar på plattforma. Hatprat, desinformasjon og anna innhald som elles ville vorte fjerna, har vorte godteke med tilvising til at dette er «nyheitsverdig» innhald.

Nettkjempa uttalte fredag at selskapet framleis ville nytte argumentet om nyheitsverdigheit for å la enkelte postar frå politikarar stå, sjølv om dei bryt med reglane som gjeld for andre. Facebook seier likevel at dei ikkje lenger «vil behandle materiale som blir posta av politikarar på annan måte enn materiale som blir posta av andre».