Frederiksen taus etter nordisk kritikk i spionsak

utenriks

Søndag vart det kjent at USA skal ha brukt danske internettkablar til å spionere på fleire Nato-allierte.

– Alle former for fortruleg dialog om arbeidet til etterretningstenester held vi for oss sjølve mellom oss kollegaer på tvers av landegrensene, seier Frederiksen på eit kort pressemøte fredag.

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at det er uakseptabelt dersom det er riktig at USA har spionert på norske politikarar. Torsdag hadde ho ein alvorsprat med Frederiksen. USA-ambassadøren vart òg kalla inn på teppet i Noreg.

Den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist er ikkje nøgd med svara han har fått så langt frå danske og amerikanske styresmakter.

Danmarks Radio (DR) avslørte søndag at USA skal ha utnytta eit samarbeid med Forsvarets Efteretningstjeneste i Danmark til å spionere på høgtståande politikarar i Noreg, Sverige og fleire andre land.

Frederiksen har tidlegare sagt at systematisk overvaking av allierte ikkje må finne stad.

