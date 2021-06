Kina vaksinerer 19 millionar om dagen

utenriks

I landet der pandemien starta, vart smittespreiinga i fjor stansa relativt raskt.

Kina var òg tidleg ute med å ta i bruk eigenproduserte vaksinar mot koronaviruset. Men tempoet i vaksinasjonen var ein periode lågare enn i vestlege land.

No har situasjonen endra seg. Berre i mai vart det sett fleire hundre millionar vaksinedosar.

I snitt blir det sett i Kina 19 millionar dosar kvar dag, ifølgje tal frå nettstaden Our World in Data.

Partiet er i sving

I Kina bur det 1,4 milliardar menneske, og befolkninga er større enn i noko anna land. Nesten ein femdel av alle menneske på jorda er kinesarar.

Oppgåva er dermed formidabel når så mange som mogleg skal vaksinerast. Eit enormt tal dosar må produserast og deretter blir distribuert rundt om i landet.

Men den kinesiske eittpartistaten er både berømt og berykta for evna si til å handle raskt. Både styresmakter og medlemmer av kommunistpartiet er sette i sving for å få folk vaksinert.

– Kommunistpartiet har folk heile vegen ned til kvar einaste landsby, kvart einaste nabolag, seier Ray Yip, tidlegare landsdirektør i stiftelsen til Microsoft-grunnleggjar Bill Gates.

Han beskriv systemet som drakonisk – svært strengt – men meiner òg at det gjer mogleg ei kraftig mobilisering.

Ein viss skepsis

Så langt skal over 704 millionar menneske ha fått minst éin vaksinedose i Kina. Over halvparten av desse vart vaksinerte i mai.

Styresmaktene er dermed tilsynelatande i rute for å nå målet om at 80 prosent av befolkninga skal vere vaksinert før årsskiftet.

Før vaksinasjonen vart trappa opp i mai, verka det som mange kinesarar syntest det var greitt å vente. Ein av grunnane er truleg at det er lite smitte i landet.

I tillegg gav enkelte uttrykk for skepsis til dei kinesiske vaksinane frå Sinovac og statseigde Sinopharm. Også kinesiske styresmakter har erkjent at vaksinane ikkje er like effektive som dei hadde håpa.

Til gjengjeld har dei kinesiske legemiddelprodusentane klart å auke produksjonen kraftig. Heilt nye fabrikkar er visstnok bygd berre for å lage koronavaksinar.

Innsatsen kan minne om starten av pandemien, då Kina bygde eit nytt feltsjukehus i løpet av nokre dagar for å behandle koronapasientar.

Blir sett under press

Å lage nok dosar er likevel ikkje tilstrekkeleg for å nå målet til styresmaktene. Folk må òg velje å ta dei.

Noko krav om å la seg vaksinere er det ikkje i Kina. Men presset på dei som nøler, kan vere stort.

Arbeidsgivarar ber tilsette vaksinere seg, og skular gir same oppmoding til elevane sine. I nokre tilfelle har tilsette visstnok vorte trua med oppseiing viss dei ikkje tek vaksine.

Ein forskar i Beijing, som ikkje ønskjer å bli namngitt, seier til nyheitsbyrået AP at han helst vil vente til Pfizers vaksine blir tilgjengeleg i Kina.

Han blir ringt opp éin gong i månaden av det lokale partilaget i kommunistpartiet ved universitetet der han jobbar. Dei lurer på om han ikkje snart skal ta ein av dei kinesiske vaksinane.

