OPCW: Syria kan ha brukt kjemiske våpen 17 gonger

Etterforskarar i OPCW har granska 77 skuldingar om bruk av kjemiske våpen i krigsherja Syria. I 17 av tilfella er det anten sannsynleg eller utan tvil hald i skuldingane, ifølgje organisasjonen.

OPCW-sjef Fernando Arias kallar det ein «foruroligande realitet» at det er så mange skuldingar og tvil rundt produksjonen i Syria av slike våpen, åtte år etter at landet vart med i Kjemivåpenkonvensjonen.

På det neste møtet med syriske styresmakter skal òg eit nytt tema bli teke opp, ifølgje Arias. Han viser til eit påstått funn av ein ny type ingrediens som kan brukast i kjemiske våpen, som skal ha vorte funne i prøvar frå konteinarar i september 2020.

Vil sende gruppe

OPCW har ifølgje Arias sendt eit brev til den syriske regjeringa der dei har informert om at dei vil sende ei gruppe til landet for å granske saka. Brevet, som mellom anna inneheldt førespurnad om visum for granskarane, har ikkje vorte svart på av den syriske regjeringa.

Turen skulle eigentleg vart frå 18. mai til 1. juni, men er no utsett på ubestemt tid.

FN-ambassadøren i Storbritannia, Barbara Woodward, meiner bevisa på Syria sin bruk av kjemiske våpen er tydelege.

– FN og OPCW har knytt åtte angrep med kjemiske våpen til det syriske regimet. Det er tydeleg at regimet har kapasiteten og viljen til å bruke dei, seier ho.

Blir avvist

Den syriske regjeringa har ved gjentekne høve avvist skuldingar om bruk av kjemiske våpen. OPCW har òg vorte skulda av Russland, allierte av det syriske regimet, for å la seg presse av vestlege statar.

Den russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzia meiner organisasjonen brukar informasjon frå kjelder som er partiske, og at dei samlar bevis frå «pseudovitner».

I april 2020 skulda OPCW-etterforskarar Syria for tre kjemiske angrep i 2017. Då Syria ikkje la fram detaljar om dei påståtte angrepa, vart styresmaktene fråtekne fleire av rettane i OPCW.

