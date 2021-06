utenriks

Fleire indiske delstatar har no byrja å lette på enkelte av smittevernrestriksjonane som har vorte innførte.

I hovudstaden New Delhi er det berre registrert 487 nye smittetilfelle det siste døgnet, noko som er det lågaste på to månader. Det skal vere under 9.000 aktive smittetilfelle i byen fredag.

2.713 koronasmitta har mista livet i India det siste døgnet, noko som gir eit samla dødstal på 340.702.

