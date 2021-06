Russland droppar dollar frå oljefond

utenriks

Inntil no har 35 prosent av verdiane i fondet vore noterte i dollar. Denne delen skal reduserast til 0 prosent, opplyser finansminister Anton Siluanov.

Mengda britiske pund skal òg reduserast. I staden skal fondet satse på verdiar notert i euro og den kinesiske valutaen yuan, og dessutan gull.

Russland har lenge prøvd å gjere seg mindre avhengig av amerikanske dollar. Visestatsminister Andrej Belousov seier endringa av det statlege fondet er knytt til truslar om nye amerikanske sanksjonar.

President Vladimir Putin oppmoda fredag europeiske land til å betale for russisk gass med euro. Dette er det fullt mogleg å få til, sa presidenten på ein konferanse i St. Petersburg.

I det statlege russiske investeringsfondet finst det verdiar som svarer til over 1.500 milliardar kroner. Til samanlikning er det verdiar for over 11.000 milliardar i det norske oljefondet.

Også til det russiske fondet blir overført inntekter frå oljeutvinning, som speler ei svært viktig rolle for Russlands økonomi.

Sjølv om Russland prøver å gjere seg mindre avhengig av dollar, vil landet behalde dollar i dei internasjonale valutareservane sine.

