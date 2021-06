Afghanistan har gått tom for vaksine

utenriks

– Vaksinelageret, som var på under 1 million dosar, er no oppbrukt. Under 1 prosent av befolkninga er fullvaksinert, seier Athena Rayburn, som jobbar for Redd Barna i Afghanistan.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) hadde lova å bidra med ytterlegare 3 millionar vaksinedosar i april, men sendinga er forseinka og blir no venta tidlegast i august.

I eit land med rundt 36 millionar innbyggjarar, er det berre registrert drygt 3.300 koronarelaterte dødsfall. Det er truleg berre toppen av isfjellet, sidan statistikken berre inkluderer dei som døyr på sjukehus.

Åttedobling

Det blir no registrert nærare åtte gonger så mange nye smittetilfelle dagleg, som i byrjinga av mai. Sjukehusa er fulle, og det frå før hardt belasta helsevesenet i det krigsherja landet er i ferd med å gå tom for livsviktig oksygen.

– Vi står midt oppe i ei krise, sa ein talsmann for helsedepartementet til Al Jazeera tidlegare i veka.

Redd Barna deler bekymringa og konstaterer at afghanske barn er hardt ramma.

Tredje bølgje

– Afghanistan står overfor ei tredje bølgje av covid-19, og det skjer samtidig med at landet frå før kjempar med ei opptrapping av konflikten og ein tørke som forsterkar ei frå før øydeleggjande svoltkrise, seier Athena Rayburn.

– Medan 50–60 prosent av den vaksne befolkninga no er vaksinert i mange rike land, er land som Afghanistan endå ein gong akterutsegla. Og det er barna som betaler prisen, seier ho.

Berre seks veker etter at afghanske skular gjenopna, kunngjorde styresmaktene i slutten av mai ei ny nedstenging for å bremse smittespreiing.

– Redd Barna anslår at afghanske barn alt har mista opptil 13 prosent av all skulegang dei vil få i livet, medan delen blant jenter er på heile 21 prosent, seier Rayburn.

Aldri tilbake til skulen

Moglegheita for fjernundervisning er svært avgrensa i eit land der mange barn har liten eller ingen tilgang til internett.

– Når skulane no er stengde igjen, og med den siste blomstringa av smitte, kjem denne delen truleg til å vekse. Mange barn kjem truleg aldri meir til å vende tilbake til skulebenken, seier ho.

– Verdssamfunnet må trø til og rette opp den skammelege unnlatinga og verne dei mest sårbare barna mot å bere tyngda av denne pandemien, seier Rayburn.

– For å sikre framtida til dei afghanske barna og få ein endeleg slutt på denne pandemien for alle, må Afghanistan straks få vaksine, seier ho.

(©NPK)