Ny korrupsjonssikting mot Aung San Suu Kyi

Styresmaktene i landet har funne bevis på at ho har gjort seg skuldig i korrupsjon «ved å bruke stillinga si», ifølgje regjeringsstyrte Global New Light of Myanmar.

Suu Kyi vart avsett i eit militærkupp 1. februar og sett i husarrest. Kuppet førte til omfattande protestar som tryggingsstyrkane har slått brutalt ned på. Nærare 850 sivile har vorte drepne, ifølgje den lokale observatørgruppa Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Frå før er fredsprisvinnaren tiltalt for ei rekkje punkt, mellom anna for å ha brote koronarestriksjonar under valkampen i fjor og for å ha hatt walkietalkiar utan lisens.

Juntaen har òg trua med å oppløyse Suu Kyis parti, NLD, som vann fjorårets val. Juntaen meiner det gjekk føre seg valfusk.

Rettssaka mot henne skal etter planen starte neste veke.

