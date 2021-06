Storstreik i Hellas

utenriks

Sjukehus må redusere drifta, og ferjar og kollektivtransport står stille rundt omkring i heile landet. Likevel er ikkje flytrafikken ramma, sjølv om det var venta at også flygeleiarane skulle gå ut i streik. Det er planlagt demonstrasjonar i Aten og andre storbyar. Streiken varer berre i 24 timar.

Fagforeiningar i både offentleg og privat sektor har bede arbeidarane gå ut i streik. Vanlegvis er det berre arbeidstakarar i offentleg sektor som legg ned arbeidet i Hellas, sidan jobbane deira er tryggare.

Dei planlagde endringane i arbeidsmiljølova vil mellom anna opne for at arbeidstakarar jobbar opptil 50 timar i veka, mot 40 i dag. I tillegg vil overtidsbetaling kunne utbetalast seinare enn i dag. Ei rekkje av desse endringane er mellombels innført under pandemien, men regjeringa ønskjer å gjere dei meir permanente.

