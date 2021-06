Tysk kardinal får ikkje lov av paven til å gå av

utenriks

67 år gamle Marx, som er erkebiskop for München og Freising, er ikkje sjølv skulda for å ha misbrukt nokon. Han skreiv likevel til paven at avgangen hans dreier seg om noko anna.

– Det handlar om å dele ansvaret for den katastrofen som seksuelt misbruk, gjort av mennene til kyrkja, har utgjort gjennom dei siste tiåra, skreiv Marx.

Torsdag skreiv likevel pave Frans i eit brev at han ikkje godtek søknaden om å gå av.

Marx er ein av Tysklands mest innverknadsrike katolske geistlege, og han vart utnemnd til kardinal i 2010.

(©NPK)