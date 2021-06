Vanskelege saker på dagsordenen når Biden møte Johnson

utenriks

Dei møtast i forkant av G7-møtet i Plymouth i Storbritannia, der Biden deltek på den første utanlandsturen sin som amerikansk president.

Det blir anteke at dei to leiarane har eit noko anstrengt forhold. Biden var sterkt imot brexit, som Johnson kjempa for. Med dei irske røtene sine har Biden òg uttrykt uro for framtida til Nord-Irland etter at Storbritannia forlét EU.

Johnson hadde på si side tilsynelatande eit relativt godt forhold til tidlegare president Donald Trump, som var Bidens motkandidat i presidentvalet i november. Tidlegare har Biden kalla Johnson ei klona utgåve av Trump.

Den britiske regjeringa har den siste tida jobba hardt for å framheve Johnson og Bidens felles hjartesaker, som klimakrisa og støtte til internasjonale institusjonar. Men Johnson har òg vore frustrert over fråværet av ein ny frihandelsavtale med USA.

Møtet er meint, frå både USA og Storbritannias side, å styrkje forholdet mellom dei to allierte landa.

Klimakrisa, koronapandemien, Afghanistan, finansiering av infrastruktur i utviklingsland og den 80 år gamle Atlanterhavserklæringa er nokre av temaa som vil bli diskutert.

