Brei oppslutning om Nato

utenriks

Støtta til forsvarsalliansen er sterkare rett før toppmøtet på måndag enn den var i november i fjor. Då svarte 62 prosent – rundt seks av ti – at dei ville stemt for medlemskap. 11 prosent ville den gongen stemt mot medlemskap. I ei ny måling seier 71 prosent at dei ville stemt «ja», medan 12 prosent ville stemt «nei». Delen som svarer «veit ikkje» har gått ned frå 27 til 17 prosent.

I Noreg ville 68 prosent stemde «ja» og 22 prosent «nei», medan berre 9 prosent ikkje kan bestemme seg.

Vil komme til unnsetning

Heile 83 prosent meiner det transatlantiske bandet mellom Europa og Nord-Amerika er viktig, medan berre 4 prosent seier det ikkje er viktig. 45 prosent meiner samarbeid på tvers av Atlanteren gjer heimlandet tryggare, og 55 prosent vil ha meir slikt samarbeid.

10 prosent meiner landet deira er mindre trygt på grunn av samarbeidet, og 6 prosent vil ha mindre samarbeid.

Det kollektive forsvaret er sentralt for Nato, og to av tre – 66 prosent – er samd i at landet deira bør forsvare eit anna medlemsland som blir angripe. Berre 9 prosent er negative til å stille opp for ein alliert.

For Noreg er tala høvesvis 77 og 7 prosent.

Kina og Russland

41 prosent av dei spurde har eit negativt syn på Russland, og like mange er negative til Kina. Høvesvis 18 og 19 prosent seier dei har eit positivt syn på Russland og Kina.

Forholdet til dei to landa er noko av det som skal diskuterast når leiarane for dei 30 Nato-landa møtest i Brussel måndag.

(©NPK)