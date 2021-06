Facebook og Amazon lèt tilsette halde fram med heimekontor

utenriks

Zuckerberg skriv i eit notat at han skal leie an med å jobbe frå sitt eige heimekontor i minst seks månader, melder RTT News/dpa-AFX.

– Eg har funne ut at heimekontor har gitt meg meir rom for langsiktig tenking, og det gjer meg i stand til å ha meir tid med familien, noko som har gjort meg lykkelegare og meir produktiv i jobben, skriv Zuckerberg i notatet, som først vart omtalt av Wall Street Journal.

– Vi lærte så mykje det siste året om at eit bra stykke arbeid kan gjerast kor som helst, og eg er no endå meir optimistisk om at fjernjobbing i større skala er mogleg, spesielt sidan video og virtuell røyndom blir stadig forbetra, skriv Facebook-sjefen.

Facebook varsla i mai i fjor at selskapet berre ville la visse tilsette jobbe permanent heimanfrå. Det dreier seg derfor no om ei større endring i bedriftskulturen når alle heiltidstilsette får tilbod om å gjere det same.

Amazon kunngjorde torsdag at selskapet vil la sine tilsette jobbe to dagar i veka heimanfrå. Amazon-tilsette som ikkje ønskjer å halde til resten av dei tre dagane på kontoret, kan få søkje om unntak slik at dei kan jobbe heimanfrå endå meir. Også for Amazon inneber det ein snuoperasjon frå tidlegare kunngjeringar. I mars opplyste selskapet at planen var at dei tilsette skulle tilbake på kontora og ikkje lenger jobbe heimanfrå.

– Vi har justert retningslinjene våre om å ta opp att kontorarbeidet og har gjort dei tydelegare. Vi vedtek frå no av å tilby Amazon-tilsette ei blanding av å jobbe frå kontoret og heime, skriv selskapet i ein blogg.

