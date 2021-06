Pulitzerpris for Floyd-video

utenriks

Darnella Frazer var ute for å handle saman med den ni år gamle fetteren sin då dei vart vitne til arrestasjonen av den svarte mannen.

Frazer filma korleis politimannen Derek Chauvin heldt kneet mot halsen til Floyd i ni minutt, sjølv om 46-åringen stønna og sa at han ikkje fekk puste.

Floyd døydde, og Chauvin vart i april i år funnen skuldig i forsettleg drap. Straffeutmålinga er venta 25. juni.

Sett av millionar

Frazer la videoen ut på Facebook, der han vart sett av millionar og gav Black Lives Matter-rørsla ny vind i segla. Videoen vart òg nytta som bevis under rettssaka mot Chauvin.

Fredag fekk den no 18 år gamle svarte jenta ein Pulitzerpris for «det modige opptaket av drapet på George Floyd, ein video som utløyste protestar mot politibrutalitet verda over, og som understreka den viktige rolla borgarane speler i den journalistiske jakta på sanning og rettferd», heiter det i grunngivinga.

Opptøyar og pandemi

Staben i avisa Star Tribune i Minneapolis fekk òg pris for dekkinga si av drapet på Floyd og følgjene det fekk.

New York Times fekk Pulitzerpris for dekkinga si av koronapandemien, medan nettavisa Buzzfeed fekk pris for dekkinga av masseinterneringa av muslimske uigurar i Kina.

Ti av fotografane i nyheitsbyrået AP vart påskjønte med pris for dekkinga si av masseprotestane etter drapet på Floyd, og AP-fotografen Emilio Morenatti vann prisen for bileta sine av eldre som var ramma av koronapandemien i Spania.

(©NPK)