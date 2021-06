Kina avviser lekkasje frå atomkraftverk

utenriks

Det fransk selskapet Framatome, som er medeigar og operatør av Taishan-kraftverket, har ifølgje CNN varsla om kritisk fare og ein «nært kommande radioaktiv trussel».

I åtvaringa, som ifølgje CNN blir gitt att i offisielle amerikanske dokument, blir det påstått at kinesiske tryggingsstyresmakter har heva grensa for kor høg stråling det kan vere i området.

Framatome stadfestar overfor CNN at det er eit problem ved kraftverket, men vil ikkje seie noko om den påståtte varslinga til USA.

Taishan-kraftverket opplyste i ei kunngjering søndag at det ikkje er registrert radioaktive utslepp ved kraftverket, ifølgje New York Times' korrespondent Austin Ramzy.

Styresmaktene i Hongkong, som ligg aust for Taishan, opplyser i ei kunngjering at hendinga ved kraftverket fann stad 5. april, men at ho ikkje påverka helsa til arbeidarane. Det er heller ikkje registrert auka radioaktivitet, heiter det.

