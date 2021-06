Minst 25 omkom i forlis utanfor Jemen

utenriks

– Båten forliste for to dagar sidan og hadde mellom 160 og 200 passasjerar, seier ein lokal talsmann og viser til opplysningar frå jemenittiske smuglarar.

Ifølgje fiskarar var det truleg afrikanske migrantar om bord i båten som forliste.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) seier at dei undersøkjer opplysningane, men stadfestar at ein båt sokk i området.

Sjølv om Jemen er ramma av den verste humanitære krisa i verda, held migrantar fram å reise dit i håp om å ta seg vidare til Saudi-Arabia og andre oljerike land for å finne arbeid der.

IOM anslo nyleg at 5.100 migrantar har komme til Jemen i år. Talet var 35.000 i fjor og 127.000 i forfjor.

Strendene i Ras al-Ara er blant områda som er prega av menneskehandel. Lokalbefolkninga har bede styresmaktene ta grep.

Dei siste månadene har mange migrantar mista livet i Bab al-Mandab-sundet mellom Jemen og Djibouti, som er ei viktig rute både for internasjonal handel og menneskehandel.

