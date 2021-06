Noreg beheld feltsjukehus i Kabul ut 2021

utenriks

Det kunngjorde Erna Solberg (H) på Nato toppmøte i Brussel måndag.

– Vi meiner at vi framleis skal yte dei afghanske partnarane våre hjelp på ulike måtar, sjølv om det militære engasjementet til Nato går mot slutten. Vi har først og fremst sagt at vi ønskjer å bidra med hjelp og støtte på den humanitære sida og utviklingssida. Men vi har òg, etter at vi vart spurde om det, sagt ja til å forlengje sanitetsbidraget i ein overgangsperiode, seier Solberg til norsk presse i Brussel.

Ho tek atterhald om at tryggleiken må takast vare på for dei som jobbar på sjukehuset. Tryggingssituasjonen akkurat no blir av statsministeren skildra som uoversiktleg og skjør, og det er venta at dette kan forverre seg når Nato trekkjer dei militære styrkane sine ut av landet.

Det må òg vere ein invitasjon frå Afghanistan, slik at det folkerettslege grunnlaget for nærværet er på plass.

Noreg har signalisert at drifta kan haldast oppe ut året, men ikkje utover første kvartal 2022.

– Feltsjukehuset er svært viktig for at vi kan ha eit diplomatisk og sivilt nærvær i Kabul. Det er viktig for at Noreg og resten av det internasjonale samfunnet framleis kan bidra til humanitær hjelp og utviklingsinnsats, og støtte fredsprosessen i Afghanistan, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

(©NPK)