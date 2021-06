Ny utanriksminister vil betre forholdet Israel har til Europa og USA

utenriks

Sentrumspolitikaren Yair Lapid lykkast med på setje saman ei koalisjonsregjering som i helga gjorde slutt på det tolv år lange styret til Benjamin Netanyahu. Til tilsette i departementet han no skal leie, seier Lapid at Israel har tredd bort frå verdsscena under Netanyahu.

– Forholdet vårt til for mange regjeringar har gått for lut og kaldt vatn og har vorte fiendtlege. Å rope at alle er antisemittiske er korkje ein politikk eller ein arbeidsplan, sjølv om det nokre gonger kan kjennast rett, seier Lapid måndag.

– Skøytelaust og farleg

Sidan han kom til makta i 2009 hadde Netanyahu eit anstrengt forhold til den demokratiske presidenten i USA, Barack Obama, medan han knytte tette band med etterfølgjaren Donald Trump frå republikanarane.

– Handteringa av forholdet til Demokratane var skøytelaus og farleg. Eg har åtvara mot dette fleire gonger, men den avtroppande regjeringa spelte eit høgt spel og fokuserte utelukkande på Republikanarane og gav frå seg den tverrpolitiske respekten til Israel, seier Lapid.

– Vi er no i ein situasjon der Demokratane er i Det kvite hus, i Senatet og i Representanthuset, og dei er sinte. Vi må endre måten vi jobbar med dei på, legg han til.

Den nye ministeren seier han har snakka med den amerikanske kollegaen sin Antony Blinken, og at dei er samde om «å bygge eit forhold basert på gjensidig respekt og betre dialog».

Frankrike og EU

Lapid seier han òg vil betre respekten for landet internasjonalt og styrkje banda til europeiske leiarar. Han har allereie «utveksla meldingar» med den franske president, Emmanuel Macron, og snakka med utanrikssjefen i EU, Josep Borrell.

Til liks med statsminister Naftali Bennett er Lapid negativ til å gjenopplive atomavtalen med Iran og seier Israel «vil gjere alt som er nødvendig for å hindre at Iran får ei atombombe». Ein månad etter krigshandlingane mellom Israel og Gaza, gjentek Lapid at «Israel har full rett til å forsvare seg».

