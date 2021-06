Putin kallar skuldingar om russiske dataangrep for latterlege

utenriks

TV-intervjuet er gjort i forkant av toppmøtet på onsdag mellom Putin og USAs president Joe Biden i Genève.

Her seier Putin òg at han er open for ei fangeutveksling mellom Russland og USA, samtidig som han lovar at den fengsla opposisjonspolitikaren og Putin-kritikaren Aleksej Navalnyj ikkje kjem til å bli behandla noko dårlegare enn andre.

På spørsmål om Russland fører ein kyberkrig mot USA, svarer Putin:

– Kvar er bevisa? Det byrjar å bli latterleg. Vi har vorte skulda for alle moglege ting, valinnblanding, kyberangrep og så vidare, og så vidare, og ikkje ein einaste gong, ikkje på noko tidspunkt, tok dei seg bryet med å skaffe noka form for bevis, berre ugrunna skuldingar.

(©NPK)