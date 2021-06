Søksmål frå sjukehustilsette i Texas som ikkje vil vaksinerast, vart avvist

utenriks

Dommar Lynn Hughes skriv i rettsavgjerda si at det er forkasteleg av sjukehusarbeidarane å samanlikne vaksinasjonen med medisinske eksperiment under holocaust, slik dei har gjort i søksmålet.

Hughes slår fast at lovverket i Texas berre vernar tilsette som nektar å utføre lovbrot, og at det å ta koronavaksinen ikkje kan reknast som det.

Dei over 100 sjukehustilsette ved Houston Methodist-sjukehuset har nekta å la seg vaksinere sidan vaksinane berre er nødgodkjent. Dommaren slår i rettsavgjerda fast at dei ikkje har hald for dermed å seie at vaksinane fleire millionar amerikanarar har teke, er utrygge.

Sjukehuset har varsla at tilsette som nektar å ta vaksinen, kan miste jobben.

