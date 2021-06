Storbritannia utset varsla gjenopning med opptil fire veker

utenriks

Avgjerda er teken som følgje av auka spreiing av den såkalla deltavarianten av koronaviruset. Smittesituasjonen vil bli løpande vurdert, opplyste Johnson på ein pressekonferanse måndag.

Smittespreiinga i Storbritannia har auka jamt sidan midten av mai. 90 prosent av alle som no får påvist smitte, er smitta av denne varianten.

Det er no registrert nærare 128.000 koronarelaterte dødsfall i Storbritannia, noko som svarer til 188 per 100.000 innbyggjarar. I Noreg er det til samanlikning registrert 14 dødsfall per 100.000 innbyggjarar.