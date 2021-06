Suu Kyi verka sliten, men interessert, då rettssaka starta

utenriks

Ifølgje advokat Khin Maung Zaw såg Suu Kyi «ikkje veldig bra ut» då rettssaka starta, men ho verka framleis interessert og følgde med.

I rettsmøtet på måndag skal forsvarsteamet hennar ha fått moglegheita til å spørje ut vitne, og det var venta at Suu Kyi sjølv vil få uttale seg. Det er ikkje kjent om ho gjorde det.

Suu Kyi har sete i husarrest sidan hæren kuppa makta 1. februar.

– Vi håpar på det beste, men er førebudde på det verste, sa Zaw før rettssaka starta.

Det har vore nesten daglege demonstrasjonar sidan militærkuppet, og meir enn 850 menneske er drepne, ifølgje menneskerettsgrupper.

Vann valet

Suu Kyi er skulda for ei rekkje lovbrot, mellom anna korrupsjon. Partiet til fredsprisvinnaren, NLD, vann valet i Myanmar i fjor haust, men hæren kuppa makta og påstod det hadde vore valfusk. Dette har vorte tilbakevist av internasjonale granskarar.

75-åringen risikerer å bli fengsla i meir enn eit tiår om ho blir dømd.

Suu Kyi hadde 15 år i husarrest under den førre militærjuntaen før ho vart sleppt fri i 2010. Ho knytte tette band til hæren under perioden der Myanmar hadde eit meir demokratisk styre.

Men forholdet surna, og etter maktovertakinga til hæren har ho ikkje fått uttale seg offentleg.

– Tok imot gull

Førre veke vart tiltalen mot henne utvida til også å gjelde korrupsjon. Hæren skuldar henne for å ha teke imot 600.000 dollar i kontantar og 11 kilo gull.

Dei nye skuldingane er absurde, seier forsvararen Khin Maung Zaw.

– Det er eit uomtvisteleg politisk bakteppe her, for å halde henne ute av offentlegheita og sverte den politiske prestisjen hennar. Det er ein av grunnane til å tiltale henne, halde henne unna offentlegheita, seier advokaten.

FNs menneskerettstopp Michelle Bachelet slo fredag fast at Myanmar er kasta ut i ei humanitær krise, og at dei militære kuppmakarane åleine har ansvaret for det.

