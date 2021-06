Australske styresmakter gir etter for press om internert asylfamilie

utenriks

Familien Murugappan på fire personar har vorte haldne på det avsidesliggjande interneringssenteret på Christmas Island sidan august 2019, der dei har kjempa mot utvising til Sri Lanka.

Det har vore stort sosialt engasjement for at familien skal få bli i Australia, og saka har òg fått internasjonal merksemd. No har styresmaktene mellombels gitt etter og familien får – til så lenge – lov til å bu i delstatshovudstaden Perth.

Dette skjedde etter at fire år gamle Tharunicaa vart alvorleg sjuk av ein blodinfeksjon.

Australia er kjent – og til tider sterkt kritisert – for den strenge innvandringspolitikken sin. Styresmaktene nektar alle som kjem med båt, slik familien Murugappan gjorde i 2012 og 2013, å opphalde seg permanent i landet. Innvandringsminister Alex Hawke har sagt at familien skal få bli i Perth så lenge den juridiske saka om rettane deira går føre seg.

