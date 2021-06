EUs medisinbyrå avviser at vaksinesjef foreslo å droppe AstraZeneca-vaksine

utenriks

I eit intervju med den italienske avisa La Stampa i helga verkar det som om vaksinesjef Marco Cavaleri meiner det kan vere verd å droppe den omstridde vaksinen òg for dei eldste, og heller gi dei vaksine frå Pfizer/Biontech eller Moderna.

AstraZeneca-vaksinen, også kjent under merkenamnet Vaxzevria, er knytt til fleire alvorlege tilfelle av blodpropp.

– På eit spesifikt spørsmål om å gi Vaxzevria til dei over 60, sa Cavaleri aldri at slik bruk bør opphøyre. Tvert imot er det tydeleg at nytte-risiko-profilen for personar over 60 er positiv, og at Vaxzevria framleis bør brukast, seier ei talskvinne for EMA. Ho seier Cavaleris syn er feil framstilt i intervjuet.

– Han sa tydeleg at nytte-risiko-profilen er positiv, og at det er opp til kvart enkelt land om dei vil gi den til ulike befolknings- og aldersgrupper, legg talskvinna til.

La Stampa har seinare lagt til ein forklarande tekst til intervjuet.

Ei rekkje land, inkludert Noreg, har slutta å gi vaksinen frå svensk-britiske AstraZeneca.

