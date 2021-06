Forskingstokt viser at sjøisen i Arktis kan ha passert eit kritisk vippepunkt

utenriks

– At sommarisen forsvinn i Arktis er ein av dei første landminene i minefeltet, eitt av vippepunkta vi passerer når oppvarminga blir for høg, seier Markus Rex som har leidd det største internasjonale forskingstoktet over Nordpolen nokon gong.

Meir enn 300 forskarar frå 20 land har delteke i ekspedisjonen. Dei har late seg fryse inn med det tyske forskingsskipet Polarstern og drive over polisen slik Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen gjorde med Fram på 1890-talet. Etter ti månader i isen kom Polarstern tilbake til Tyskland i oktober.

Aldri smelta fortare

Tysdag vart nokre av dei vitskaplege dataa presenterte. Forskarane finn at isen aldri har smelta fortare enn våren 2020 i dei registrerte tidsseriane over issmelting. Dei finn òg at isutbreiinga er halvert dei siste tiåra.

Samanlikna med Nansen og Johansens ferd for 130 år sidan, er istjukna no halvert. Temperaturen er òg 10 grader høgare no enn då Fram dreiv gjennom området.

Varmeopptaket aukar

Når den kvite og høgreflekterande isen smeltar og blir erstatta av absorberande vatn, blir òg varmeopptaket i Polhavet auka. Det forseinkar innfrysinga om hausten.

Isforskar Stefanie Arnt seier det er vondt å vite at vi er den siste generasjonen som kan oppleve eit Arktis der havet er islagd om sommaren.

-Sjøisdekket som minskar gradvis er eit viktig habitat for isbjørnen, seier Arnt til AFP.

(©NPK)