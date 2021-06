Japans statsminister overlevde mistillitsforslag

utenriks

I underhuset til forsamlinga har Sugas parti Liberaldemokratane og koalisjonspartnaren Komeito fleirtal. Resultatet av avstemminga tysdag var derfor som venta.

Opposisjonen har kritisert Suga både for handteringa av koronapandemien og for å insistere på at OL i Tokyo må gjennomførast. Leikane skal starte 23. juli, trass i pandemien.

Perioden til suga som partileiar og statsminister går ut 30. september, og han må kunngjere nyval til underhuset seinast 21. oktober. Analytikarar meiner han sannsynlegvis vil vente til etter OL med å kunngjere nyval.

(©NPK)