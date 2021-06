Kinas rampete elefantar ventar på treg tiåring

utenriks

Den ti år gamle elefanten fall av for fleire dagar sidan og er rundt 14 kilometer bak flokken. Trass gjenteke masing frå stadig meir utolmodige vaksne har ikkje ungdyret hastverk.

Ifølgje ein statleg TV-kanal, som har sendt vandringa direkte minutt for minutt, verkar tiåringen ikkje interessert i å bli med i flokken igjen.

Mannlege elefantar lèt vanlegvis flokken til mor bu åleine eller i små grupper med andre menn når dei blir kjønnsmodne.

Direktesendinga har skapt enorm interesse. Fleire hundre millionar kinesarar har følgt reisa til dyra i sosiale medium.

Både bustader, låvar og avlingar i Yunnan-provinsen har gått tapt under vandringa, med øydeleggingar for over 1 million dollar.

Ekspertar har førebels ikkje funne ei forklaring på kvifor elefantane forlét den opphavlege heimen sin i eit naturreservat i provinsen. Dyra sjølv er nok uvitande om den nye kjendisstatusen sin.

I helga sa styresmaktene at dei planlegg å bruke mat og vegsperringar for å leie elefantane til ein passande stad.

