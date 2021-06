Nær 50 politibetjentar i Frankfurt var med i ekstremist-chatterom

utenriks

Brorparten av dei var med i spesialeininga SEK, ifølgje styresmaktene. Ein elitestyrke frå same eining vart førre veke oppløyst etter at det vart avdekt at fleire medlemmer visstnok hadde delteke i høgreekstreme chattegrupper og utveksla nazisymbol på internett.

Andre av dei jobbar i påtalemakta og andre politiavdelingar, og alle er i aktiv teneste, ifølgje Peter Beuth, som er innanriksminister i delstatsregjeringa i Hessen.

Det var òg sju personar i gruppa som ikkje var politifolk. 24 av dei 56 medlemmene har til no ikkje vorte etterforska eller omfatta av nokon disiplinære prosessar.

Den tyske tryggingstenesta (BfV) åtvara i ein rapport denne veka om at det blir stadig fleire valdelege høgreekstremistar i Tyskland. Talet på høgreekstremistar i fjor auka med 3,8 prosent til 33.300, og nærare 40 prosent av dei blir omtalt som direkte «valdelege, villige til å bruke vald, støttande til valdsbruk eller tilhengarar av vald».

I oktober i fjor la BfV fram ein rapport som avdekte 377 tilfelle av høgreekstremisme innan tysk politi, det tyske forsvaret, tollvesenet og etterretninga dei førre tre åra.

(©NPK)