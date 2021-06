Nedgang for tysk våpeneksport

utenriks

2019 var eit rekordår for tysk våpenindustri, men i fjor fall eksporten med 27 prosent til rundt 59 milliardar kroner, går det fram av ein rapport til regjeringa.

Ungarn, som blir leidd av den kontroversielle høgrepopulisten Viktor Orbán, toppar lista over kjøparar og fekk i fjor våpen og militært utstyr for drygt 7 milliardar kroner frå Tyskland.

Egypt var òg storkunde og kjøpte for 6,4 milliardar kroner, noko Tyskland har hausta kritikk for. Landet blir styrt av kuppgeneralen Abdel Fattah al-Sisi og blir skulda for grove brot på menneskerettane.

Tyske styresmakter forsvarer salet ved å vise til at 99 prosent av eksporten gjekk til den egyptiske marinen, mellom anna i form av ubåtar og patruljebåtar.

– Dette kan ikkje nyttast til undertrykking i Egypt, seier ein talsmann for det tyske finansdepartementet.

Israel, som sidan 1967 har trassa pålegg frå FN om å avslutte okkupasjonen av Vestbreidda, Gaza og Golanhøydene, er òg ein god kunde for tysk våpenindustri og kjøpte for nærare 4,9 milliardar kroner i 2020.

