Orbán lèt folket få siste ord i strid om kinesisk universitet

utenriks

Det har vore store protestar etter at regjeringa til Viktor Orbán inngjekk avtale med universitetet Fudan i Shanghai om bygging av eit nytt universitet i den ungarske hovudstaden. No er prosessen sett på pause, skriv Uniforum.

Før helga snudde Orbán og vil no at spørsmålet blir lagt ut til folkeavstemming. Den skal haldast etter valet på ny nasjonalforsamling neste år, ifølgje The Guardian.

– Dette er ein ny situasjon og første gong ei kinesisk investering blir ei politisk toppsak i Ungarn. Regjeringa var fast bestemd på å gå vidare med dette prosjektet, heilt til dei såg at det kunne bli eit tema i valkampen, seier analytikar Peter Kreko i tankesmia Politisk kapital. Han trur regjeringa vil hente planane fram igjen dersom ho vinn valet.

«Ungarske pengar til ungarske universitet» og «Vi vil vikke bli ein koloni» har vore nokre av slagorda som er brukte i protestane mot planane til kinesarane.

Dei lokale styresmaktene i Budapest har vist misnøya si med planen ved å døype om vegar i det aktuelle området til Dalai Lama-vegen og Fritt Hongkong-vegen.

Dei siste meiningsmålingane viser at to tredelar av ungararane er imot bygginga av eit kinesisk universitet i Budapest. Også i partiet til Orban, Fidesz, er det fleirtal mot planane.

(©NPK)