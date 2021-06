Peru ventar spent på forseinka valresultat

utenriks

Castillo leier med knappe 44.000 stemmer. Han har dermed 50,12 prosent oppslutning mot Fujimoris 49,87 prosent. Alle stemmene er talde opp, men resultatet er formelt ikkje klart.

Fujimori har insistert på at valet var påverka av valfusk. Valobservatørar frå Organisasjonen for amerikanske statar (OAS) har derimot sagt at valet ser ut til å ha gått føre seg i korrekte former.

Castillo har avvist skuldingane til Fujimori. Då han heldt eit møte i Lima tysdag, bad han valstyresmaktene om å slutte å halde veljarane på pinebenken og respektere viljen til folket.

