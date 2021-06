utenriks

– Han sette seg med medvit i ein posisjon der han visste han ville bli arrestert, sa Putin på pressekonferansen etter møtet med USAs president Joe Biden.

Putin meiner Navalnyj var klar over at han braut russisk lov då han forlét landet for å få medisinsk behandling for alvorleg forgifting i august i fjor. Navalnyj braut då vilkåra for fengselsstraff på vilkår som han fekk i 2014.

– Kva slags diskusjon kan vi ha om denne mannen, som oppnådde akkurat det han ønskte seg, sa Putin.

(©NPK)