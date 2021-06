Thailand planlegg gjenopning

utenriks

Thailands viktige turistindustri, som tidlegare utgjorde nesten 20 prosent av BNP-ein i landet, slit tungt under pandemien, og mange hotell, restaurantar og barar har måtta stengje dørene for godt.

Landet slit no med ei tredje smittebølgje, og det reelle talet på døde er truleg langt høgare enn det offisielle talet på drygt 1.500.

Den tidlegare generalen Prayut, som tok makta i eit militærkupp i 2014, håpar likevel på gjenopning innan oktober.

– Målet er at vi skal kunne erklære Thailand for heilt gjenopna innan 120 dagar frå i dag, og at turistsenter som er i stand til det kan vere klare endå tidlegare, seier han.

