To presidentkandidatar har trekt seg i Iran

utenriks

Berre sju av dei 590 som registrerte seg som kandidatar, slapp gjennom nålauget til det mektige vaktarrådet i landet.

No er ytterlegare to ute av dansen, blant dei Mohsen Mehralizadeh, den eine av to reformvennlege kandidatane som fekk stille.

Mehralizadeh, som var visepresident frå 2001 til 2005, har ikkje oppgitt nokon grunn, men han har lege langt bak på alle meiningsmålingane.

Ultrakonservative Alireza Zakani trekte seg få timar seinare og oppmoda tilhengjarane sine til å stemme på favoritten, Ebrahim Raisi.

60 år gamle Raisi er òg ultrakonservativ og i dag sjef for rettsvesenet til prestestyret. Han fekk 38 prosent av stemmene då han tapte mot moderate Hassan Rouhani i presidentvalet i 2017.

