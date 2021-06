Toppmøtet mellom Putin og Biden: – Umogleg å forvente nokre gjennombrot

utenriks

Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden er på plass i Genève, der dei skal snakke saman om ei rekkje vanskelege tema.

Men forventningane til toppmøtet bør ikkje vere store, ifølgje Putins talsmann Dmitirij Peskov.

– Situasjonen rundt USA og Russlands forhold er for komplisert. Men berre det faktumet at dei to presidentane har vorte samde om å møtast likevel for å starte opne samtalar om problema, er i seg sjølv ei bragd, seier Peskov til statleg russisk TV, ifølgje BBC.

